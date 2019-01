TV: Skadedrabbat Blåvitt övertygade i premiären - Affane nätade efter mönsteranfall

Se Affanes 1-0-mål i spelaren. 2-0-målet finns i faktarutan under artikeln.

Ett ungt IFK Göteborg inledde säsongen på bästa sätt.

Matchvinnare: Amin Affane som bombade in matchens första mål efter ett mönsteranfall - och 18-årige Måns Saebbö.

- En väldigt bra första match, säger Sargon Abraham till C More.