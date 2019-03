TV: Strandberg hattrickskytt i MFF-seger mot Brentford - stod för läckert klackmål

Efter uttåget ur svenska cupen träningsspelade Malmö FF under tisdagskvällen mot Championship-klubben Brentford på Griffin Park. MFF vilade de flesta av sin stjärnor, men i startelvan fanns spelare som Erdal Rakip och Carlos Strandberg. Brentford ställde upp med B-laget, och i målet fanns den tidigare HBK-talangen Simon Andersson.

Carlos Strandberg skulle vara inblandad i det mesta när Malmö tog en 4-3-seger. Anfallaren, som har haft problem med målskyttet, gjorde det enda målet i den första halvleken när han rann igenom och kallt placerade in 1-0. Precis före paus hade Strandberg chansen att utöka MFF:s ledning från straffpunkten, men fick se Simon Andersson rädda ett svagt avslut.

I den andra halvleken fortsatte Strandberg dock att måla. 22-åringen satte 2-0 när Adi Nalic skott landade vid framför anfallaren, som läckert klackade in bollen i mål. 3-0 kom när Erdal Rakip slog en fin passning fram till Strandberg som fullbordade sitt hattrick med ett direktavslut.

Brentford reducerade två gånger om genom Emiliano Marcondes och Cole Dasilva, men när Adi Nalic satte 4-2 så kunde Malmö hålla undan till en seger. Josh Dasilva reducerade visserligen till 4-3, men närmare än så kom inte hemmalaget.

MFF:s assisterande tränare Andreas Georgson till klubbens hemsida:

- I början av matchen har vi det lite tufft. De sätter ett högt tempo och pressar oss, samtidigt som planen är snabb. Men vi fredar oss och håller rent, vilket ger oss en chans att komma in i matchen. När vi väl får igång spelet tar vi också så småningom ledningen.

- Carlos är avgörande för oss i dag. Bortsett från straffmissen är han effektiv och gör tre mål på ganska få chanser. Erdal förtjänar också att nämnas för ett par fina framspelningar.

Nästa match för Malmö är en träningsmatch mot Kalmar på lördag.

