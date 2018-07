TV: Superinhopp av Prodell – fixade seger mot Örebro SK

Örebro SK mot Elfsborg var en match mellan en av allsvenskan bäst presterande, sett till resurser, mot ett av de sämsta presterande under våren. Två lag som släppte in mycket förra året, men nu delvis bytt inriktning på spelet, med spridda resultat.

Bägge lagen hade dessutom ett par mindre problem med försvarare i dag. Örebro SK hade Arvid Brorsson skadad och Brendan Hines-Ike blev tidigt utbytt efter en smäll, vilket gjorde att Sebastian Ring startade och Albin Granlund hoppade in. IF Elfsborg har haft Jesper Manns, Daniel Gustavsson, Christopher McVey, och Robert Gojani som högerbacksval tidigare, men i dag var det Alex Dyer där då de tre förstnämnda saknades.

Örebro gjorde 1-0, och som vanligt var det någon av Filip Rogic, Kennedy Igboananike, eller Nahir Besara som gjorde det. Den här gången Igboananike, hans sjätte mål på sex matcher, med ett hårt avslut tidigt i andra halvlek.

De flesta utgick från att Issam Jebali kvitterat för Elfsborg på hörna, men när alla hade patrullerat upp för att stå rätt vid avsparken så diskuterade domarteamet. De ansåg att en Elfsborgsspelare i offsideposition hade påverkat, och dömde bort målet.

Istället skulle laget få stark utdelning på ett byte. Efter att Jebali haft en stor mängd chanser valde Elfsborg att ta in ännu en anfallare, Viktor Prodell, som gjorde två mål strax efter varandra. Han gjorde därmed Elfsborg till det tredje laget att besegra ÖSK i år, efter Djurgården och Hammarby, och gjorde dessutom det till tre raka segrar för Elfsborg, som innan det hade gått nio matcher med bara en seger.

- Det är självklart tufft att tappa alla tre poängen, det är väl känslan som jag har just nu, säger Örebros tränare Axel Kjäll i C More efter matchen.

- Vi blev lite passiva när vi fick vårt mål och det kändes som att i stället för att få energi av målet så hamnar vi lite långt bak i planen och försöker försvara vår ledning i stället för att gå för tvåan. Samtidigt måste vi ge Elfsborg credd, det är ett bra lag. Men det är inget tvivel att vi inte är nöjda med vår avslutning i matchen. Vi måste göra det bättre i nästa helg mot IFK Göteborg.

Örebro: Jansson – Lortenzson, Almebäck, Hines-Ike (24') – Björnkvist, Gerzic, Rogic, Ring (78') – Omoh (74'), Kennedy, Besara

Inhoppare: Granlund (24'), Mårtensson (74'), Amin (78')

Elfsborg: Stuhr Ellegaard – Dyer, Dresevic, Nilsson, Kaib – Ishizaki (66'), Olsson, Gojani (76'), Holmén, Lundevall (90') – Jebali

Inhoppare: J.Karlsson (66'), Prodell (76'), Jönsson (90')