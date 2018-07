TV: Wiland hjälte för Hammarby - räddade straff mot Elfsborg sent till kryss

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Johan Wiland fick sista ordet i målvakternas match i Borås.

Han räddade en straff sent, när Hammarby spelade 0-0 mot Elfsborg.

- Jag hade tur, säger Bajen-målvakten till C More.