Tvillingarna Olsson står över HIF:s match - framtiden oklar: "Inget är bestämt"

Helsingborgs IF har fått ställa in träningsmatcherna mot Trelleborg och Norrby under mars månad. Klubben väljer istället att arrangera en internmatch inne på Olympia under torsdagskvällen, med flera U19-spelare som kommer vara med från start och på bänken.

Däremot är kontraktslösa tvillingarna Marcus och Martin Olsson, som under senaste tiden hållit igång med HIF:s A-lag, inte med då. Martin har inte varit med de senaste träningarna, medan Marcus deltog under onsdagsträningen.

- Nej, de är inte med. Båda har lite småkänningar och kör en egen individuell periodisering som man säger, med tanke på deras bakgrund, säger HIF-tränaren Olof Mellberg till Fotbollskanalen.

Mellberg kan heller inte säga så mycket om huruvida tvillingarna har en framtid i HIF.

- Nej, inget är bestämt om deras framtid. Det har blivit så med tanke på situationen som uppstått och vi vet inte hur det kommer bli med bröderna. De har som sagt inte kunnat vara med på alla träningar heller.

Mellberg skämtar vidare om att han inte kommer “analysera motståndarens svagheter” och har heller inte spikat upplägget för när HIF möter HIF. Tränaren kommer inte coacha aktivt utan ser matchen som en möjlighet för spelarna att själva ta ansvar.

Med en redan lång försäsong utan tävlingsmatcher som förlängs ser tränaren andra utmaningar.

Behöver du lägga extra energi på att motivera spelare när inga matcher spelas?

- Jag tror jag behöver fundera i de banorna i alla fall. Om inte nu så på sikt. Det blir som en ny försäsong. Vi väntar på att få lite datum att förhålla oss till, så kan man sätta en planering då som kommer innehålla ledighet för spelarna, säger Olof Mellberg.

Han fortsätter:

- Sen om det blir ett par kortare block eller ett mer sammanhängande... ja det är något vi har informerat spelarna om att det kommer, så att det inte blir världens längsta försäsong. Det är väldigt individuellt tror jag med motivationen angående en ledighet.

Fotbollen är bara en liten del av coronakrisen som skjuter upp allsvenskan till juni preliminärt. Olof Mellberg vill ha en planering, något som samhället behöver, säger tränaren.

- Hela samhället, alla branscher och alla människor tror jag gärna vill ha lite svar. När är det här över, när får vi en förbättring?

Har du varit med om något liknande tidigare gällande ett säsongsupplägg?

- Nej, det tror jag inte. Även när man var yngre så kändes det som att hela året var en enda säsong. Ibland hade man inte något uppehåll och det kunde vara säsonger då man höll på väldigt länge, men såklart då med matcher oftast.

Olof Mellberg insisterar på att moralen fortfarande är hög i Helsingborgs trupp.

- Det känns generellt som att det är väldigt bra energi och motivation i gruppen. De tränar på väldigt bra och det är väldigt bra stämning.