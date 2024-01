Uppgifter: Häcken säljer Sonko

BK Häckens guldklimp Momodou Sonko, 18, har under den senaste tiden kopplats ihop med storklubbar som Barcelona och Liverpool, precis som med Club Brügge och Gent i Belgien.

Tidigare under söndagen uppgav journalisten Luca Bendoni, som är en del av den framgångsrike journalisten Gianluca Di Marzios team, att Sonko är "väldigt nära" en övergång till Gent för runt åtta miljoner euro, motsvarande 90 miljoner svenska kronor.

Nu kommer transfer-specialisten Fabrizio Romano med nya uppgifter om att Häcken och Gent har stängt en affär gällande Sonko, då det sägs finnas en överenskommelse. Sonko rapporteras nu skriva på ett kontrakt till sommaren 2028, samtidigt som medicinska tester sägs vara bokade till på måndag. Romano har även publicerat en bild, på sociala medier-plattformen X, där Sonko syns ihop med agenter.

Aftonbladet hade tidigare under lördagen också uppgifter om att Gent där och då ledde racet om Sonko. Enligt tidningen handlar det om en övergångssumma på 80-85 miljoner kronor direkt, plus bonusar, som gör att Hisingen-klubben kan få in över hundra miljoner kronor totalt.

Häckens hittills största försäljning är Benie Traore till Sheffield United under 2023. Enligt brittisk media hamnade övergångssumman på runt 53 miljoner svenska kronor.

Om Sonko presenteras av Gent framöver, utifrån Bendonis och Aftonbladets pris-uppgifter, är det därmed en rekordövergång för Hisingen-klubben.

Sonko har i dagsläget kontrakt med Häcken till sommaren 2025. 18-åringen är fostrad i gulsvart, och har gjort 14 mål och åtta assist på 44 matcher med klubben.