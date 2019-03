Uppgifter: Hammarby ser ut att snuva Dif på Kjartansson

Hammarby uppges vara på väg att snuva Djurgården på Vidar Örn Kjartansson. Det skriver Expressen under onsdagskvällen. - Det kan jag varken bekräfta eller dementera, säger klubbens sportchef Jesper Jansson till tidningen.

Tidigare i veckan rapporterade Expressen att Djurgården visar intresse för den tidigare Malmö FF-stjärnan Vidar Örn Kjartansson. Enligt Fotbollskanalens uppgifter vill Dif först och främst låna islänningen fram till sommaren.

Kjartansson bekräftade under gårdagen själv för den isländska tidningen Morgunbladid att Rostov, hans nuvarande klubb, fått in sex bud. Tre av klubbarna är enligt tidningen Djurgården, kazakiska Astana och New York City.

- Ett bra lag i Ryssland och ett i Turkiet ville ha mig i januari men jag kunde inte gå dit på grund av regler om att man inte får spela för tre olika lag under en säsong. Jag kan dock gå till de tre länderna, där säsongen är på väg att dra i gång eller har dragit i gång under 2019, sa Kjartansson till tidningen.

På onsdagskvällen skriver nu Expressen att även Hammarby visar intresse för den 29-årige anfallaren – och att Djurgårdens rival ser ut att vinna dragkampen. Enligt Expressen har Hammarby bjudit över Djurgården vad gäller vad man är berett att betala för ett lån.

Tidningen skriver att Hammarby, om allt går som det ska, kan komma att presenteras redan nästa vecka.

Kjartansson spelade för Malmö FF 2016 och gjorde då 14 mål på 19 allsvenska matcher för Skåneklubben. I augusti samma år såldes han till israeliska Maccabi Tel Aviv. Därefter gick flyttlasset 2018 till den nuvarande klubbadressen, ryska Rostov.