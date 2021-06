Uppgifter: Hamsik har bestämt sig om framtiden

Tidigare Napoli-stjärnan Marek Hamsik, 33, sägs vara på väg bort från IFK Göteborg. Hamsik har kontrakt med Blåvitt till den 30 augusti i år, men IFK-sportchefen Pontus Farnerud har tidigare bekräftat, för GP, att spelaren kan lämna gratis i förtid om något annat dyker upp. Därmed behöver inte en annan klubb köpa loss Hamsik före avtalets slut.

Tidigare i veckan rapporterade Bein Sports att den turkiska storklubben Trabzonspor förhandlar med Hamsik om en gemensam framtid. Klubbens vice-president Ertuğrul Doğan bekräftade också att samtal förs mellan parterna, men att de ännu inte kommit överens om en gemensam framtid, då Hamsik krävt mer i lön än vad klubben har råd med.

- Efter vårt första möte minskade de till 3,5 miljoner euro, men det är inte möjligt för oss att betala det i lön. Vi kan inte överstiga 1,5 miljoner euro, då det fastställts av Trabzonspors styrelse. Vi har informerat dem och nu väntar vi på svar, sa Doğan i måndags enligt den turkiska tidningen Karadeniz Gazete.

Nu rapporterar den italienske journalisten Gianluca Di Marzio att Hamsiks "äventyr i Sverige närmar sig sitt slut". Journalisten skriver att Hamsik för samtal med Trabzonspor och att spelaren verkar vara övertygad om att han vill till klubben, även om parterna ännu inte kommit överens gällande det personliga avtalet.

Den italienske journalisten Nicolo Schira skriver samtidigt, på Twitter, att Trabzonspor har erbjudit Hamsik ett avtal till sommaren 2023 med 1,5 miljoner euro, drygt 15 miljoner kronor i lön per år plus bonusar. Hamsik uppges dock i sin tur kräva 2,5 miljoner euro, drygt 25 miljoner kronor i lön per år plus bonusar.

Hamsik är i år noterad för ett mål och en assist på sex matcher med IFK Göteborg i allsvenskan. Just nu förbereder han sig med Slovakien inför sommarens EM.