Uppgifter: IFK Göteborg värvar Heintz

IFK Göteborg rapporteras göra en ny offensiv förstärkning.

Under torsdagen uppger norska TV2 att Blåvitt plockar in norske mittfältaren Tobias Heintz, som under torsdagen lämnade bulgariska CSKA Sofia.

26-åringen kom till CSKA Sofia från BK Häcken under vintern 2023, och har även en bakgrund med spel i Sarpsborg och Kasimpasa. Under den här säsongen är han noterad för ett mål på 14 framträdanden med den bulgariska klubben.

Under säsongen 2022 hade Heintz även Blåvitt-tränaren Stefan Billborn som boss i Sarpsborg, och levererade då 15 mål och sex assist på 29 matcher i norska Eliteserien. Med Häcken blev det tre mål och sex assist på 28 matcher.

Fotbollskanalen söker Tobias Heintz.