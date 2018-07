Uppgifter: Superettans skyttekung på väg till IFK Göteborg

Degerfors Sargon Abraham hade en strålande vår i superettan. Anfallaren/yttern stod för tio mål och tre assist och har kopplats ihop med en flytt uppåt i seriesystemet. Flera allsvenska klubbar, bland annat IFK Göteborg, Häcken och Gif Sundsvall, har uppgetts vara aktuella.

NWT rapporterade under tisdagen att Abraham bestämt sig för en ny klubb.

- Känslan är bra, mer kan jag inte säga. Jag vet vart min framtid ska vara och förhoppningsvis blir det så också. Jag har fått en bild av hur de tänker och vill använda mig, jag har bättre koll nu än innan, sa anfallaren.

Nu uppger GP att det är IFK Göteborg som vunnit kampen om skyttekungen. Det är dock oklart när Abraham kommer att gå till klubben, skriver tidningen. 27-åringens kontrakt med Degerfors går ut efter säsongen och han kan då lämna gratis.

Enligt GP så kommer summan som Degerfors kräver att avgöra när flytten blir av.

Superettan-klubbens sportchef Patrik Werner är inställd på att Abraham blir kvar resten av säsongen:

- Vi har inte hört någonting från någon annan klubb som eventuellt skulle vara intresserad av att köpa honom nu under sommaren, så vi har ingenting att ta ställning till just nu. Däremot har Sargon rätt, enligt de regler som finns att både träffa andra klubbar och förhandla och även skriva kontrakt för en ny klubb, från och med säsongen 2019 och det är bara Sargon som vet vad han gör i det fallet. Det är väl mycket troligt att han inte spelar för Degerfors under nästa år men som det ser ut nu så kommer han att spela hösten här i Degerfors, tills vi har något annat att ta ställning till, säger han till klubbens hemsida.