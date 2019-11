Uppgifter: Tengryd kan lämna HIF - Valentic dementerar kontakt

Olof Mellberg tog i somras över som ny huvudtränare i Helsingborgs IF efter Henrik Larsson, som avgick efter verbala påhopp i sociala medier. HIF har sedan dess tagit in Adil Kizil som ny chefsscout från Dalkurd, medan Niklas Egnell, som under en poeriod i år var assisterande tränare med fokus på fotbollsfys, under onsdagen lämnade föreningen.

Nu rapporterar HD att assisterande tränaren Alexander Tengryd, som i september förlängde sitt kontrakt med tre och ett halvt år, under senaste tiden inte synts till på Olympia och kan vara på väg bort från klubben. Det är något Fotbollskanalen också har uppgifter om.

HD skriver vidare att HIF fortsatt kopplas ihop med Azrudin Valentic, huvudtränare i danska klubben Fremad Amager. Mellberg och Valentic ledde tidigare Brommapojkarna ihop och likaså Fremad Amager innan Mellberg lämnade för HIF.

Däremot dementerar Valentic att han är aktuell för HIF. Han säger "nej, nej, nej" på frågan om han har haft kontakt med HIF och bekräftar att han stannar i Fremad Amager.

- Ja, absolut, säger han till tidningen.

Fotbollskanalen har sökt Alexander Tengryd utan framgång.