Utmanande 2019 för ekonomiskt pressat IFK Göteborg: "Osäkerheten är större i år"

Svikande publiksiffror och ett driftsunderskott på 33,5 miljoner kronor. Den trenden ska IFK Göteborg försöka vända på under 2019. - Vi har ett utmanande år och det kommer att bli tufft. Men vi är dedikerade och övertygade om att det här ska vi fixa, säger ordföranden Mats Engström till Fotbollskanalen.

Ekonomiskt pressade IFK Göteborg släppte i början på veckan sin årsredovisning för 2018. Föreningen redovisade en vinst på 1,3 miljoner kronor, mestadels tack vare försäljningen av Pontus Dahlberg till Watford.

- Det är ju tacksamt. Vi har jobbat under hela året med att få ett positivt resultat, och med ett antal åtgärder här i slutet på året som föll väl ut så landade vi på plus 1,3 vilket ju naturligtvis är positivt. Men vi har fortfarande ett högt driftunderskott som vi måste arbeta på att få ner i allra högsta grad, säger IFK Göteborgs ordförande Mats Engström till Fotbollskanalen.

Driftsunderskottet som Engström talar om landade på 33,5 miljoner kronor, ett resultat som var 17,5 miljoner kronor sämre än 2017.

- Tittar man på det här driftunderskottet så har vi tyvärr tappat på ett antal delar som vi inte riktigt hade räknat med. Vi tappade mycket publikintäkter, vi tappar i snitt runt 2 300 åskådare per match. Och det ledde väl till sju miljoner lägre intäkter på den sidan, vilket naturligtvis är betydande. Och sedan något mindre på våra övriga intäkter vad gäller sponsorer och annat. Men i huvudsak så har det slagit rätt hårt på publikdelen, som vi behöver jobba upp och få ett högre snitt framöver.

Är det framförallt det ni ska göra för att vända på driftsresultaten, och vad ska ni mer göra där?

- Man kan säga att vi måste jobba med alla delar. Som vi säger i bokslutet så är ju korrelationen mellan sporten och ekonomiskt utfall ganska hög. Så det är klart att ju bättre vi presterar på planen, ju större möjlighet har vi att hålla ett högre publiksnitt. Men vi vill också komma ifrån det beroendet och skaffa upplevelser, så att oaktat om vi ligger i toppen eller var vi ligger i tabellen så vill vi ha en hög publik och bra stämning på läktarna naturligtvis. Och det skulle generera bra intäkter för vår del, det är en av delarna vi ska jobba med. Sedan så har vi lagt en ganska så ny organisation under ledning av Max Markusson som ny klubbdirektör och den organisationen har ju tillsammans med styrelsen fastslagit en ny strategi och verksamhetsplan som vi tror kan bära frukt. Vi har en starkare, bättre och mer robust organisation än tidigare som vi ska jobba in här. Och sedan så måste vi naturligtvis hålla ett öga på kostnaderna och hålla oss på en lite lägre kostnadsnivå framöver så att vi inte genererar onödiga underskott den vägen. Så egentligen kan man säga att vi jobbar på allt, allt vad vi kan för att hitta en bättre del i detta.

Vilka kostnader är det rent konkret som ni ska hålla lite på?

- Under 2018 har vi förstärkt spelartruppen med en hel del nya spelare, och det har vi till stor del finansierat med externt kapital från det vi kallar för våra transferintressenter. Och tittar man på verksamhet i dag så är det färre nya spelare vi tar in och vi jobbar ännu hårdare på att utveckla och skapa framgång och få utrymme för våra akademispelare som kommer upp i A-laget. Vi har många nya, unga spelare som nästan alla är landslagsspelare i sina åldersgrupper som nu har tagit steget upp och är med i A-truppen. Så det innebär att vi står själv för en större del av nya spelare in, istället för att bara köpa externt. Så det kommer att hjälpa till.

IFK Göteborg skriver i sin verksamhetsberättelse att man nu för 2019 lagt ”en offensiv budget med identifierade risker”. Mats Engström förklarar vilka risker som man behöver se upp med:

- Det vi tittar på är att vi inte vill fortsätta tappa publik, det är en risk som vi måste se till att vi jobbar hårt med för att hålla den publiksiffran vi har haft och inte tappa ytterligare. Det är en av riskerna som vi har. Tillika att vi jobbar för att behålla våra sponsorer och partners så att de fortsätter att komma in. Det är de uppenbara riskerna. Och sedan får vi naturligtvis hålla ett öga hela tiden, det är lätt att sken iväg och dra på sig onödiga kostnader. Vi måste vara effektiva och hålla kostnaderna på den nivå vi bestämt oss för.

Jobbar ni utifrån någon plan b ifall de här åtgärderna inte skulle fungera, eftersom att ni nu har lagt en offensiv budget?

- Offensiv ja, men vi tycker att budgeten har vi relativt bra koll på. Sedan vet vi att det finns ett antal olika delar som vi inte styr över själv, så händer det någonting så får vi agera utifrån det. Men vi har inte lagt någon plan b utan vi jobbar med det vi har, och sedan får vi ta ställning till hur vi ska göra allt eftersom om det skulle inträffa någonting.

Har det funnits delade meningar om budgeten eller har styrelsen varit överens?

- Nä, vi har varit överens om den och fastslagit en budget här framöver. Sedan har vi alltid högt i tak vad gäller diskussioner och detta är ingen exakt vetenskap, utan här jobbar vi och har väldigt bra diskussioner och högt i tak.

I revisorernas granskning av Blåvitts bokslut avslutas rapporten med att sätta ljus på den offensiva budgeten som lagts för 2019.

”Vi delar styrelsens uppfattning att det är av yttersta vikt att man i all väsentlighet uppfyller denna budget för att klara kapital- och likviditetsbehovet 2019. Då vi vid vår revision ej kunnat bedöma huruvida budgetmålen kommer kunna uppnås kan vi sålunda ej heller bedöma huruvida föreningen kommer att kunna bedriva verksamheten vidare utan att annat kapital tillskjuts under 2019.”

- Det är en redovisningsteknisk fråga som gör att man måste göra det. Vi hade ungefär samma budget förra året när vi la vår årsredovisning, men då visste vi redan att Pontus Dahlberg var såld och då hade vi en större sannolikhet att vi skulle kunna nå och till och med överträffa budgeten. Vilket vi i slutändan gjorde. Så det är klart att osäkerheten är större i år när vi inte har den klargjord. Men det är ju en redovisningsteknisk fråga som man ser en hel del av i detta här, säger Mats Engström om revisionsberättelsen.

- Och jämför man, nu har ju allt fler bokslut kommit in från svenska klubbar, är vi varken den första eller sista klubben som dras med ett stort driftsunderskott. Utan många av de allsvenska klubbarna har ett ganska högt driftsunderskott och klarar av det genom olika försäljningar etcetera. Så det är inget ovanligt. Det som naturligtvis är extra utsatt för vår del är att vi har ett mindre eget kapital (9,9 miljoner kronor) än många av de andra klubbarna har, och därför måste vi vara extra noga med vad vi gör framöver.

Men ni jobbar inte parallellt med att se över möjligheterna till att skjuta till annat kapital ifall att de här andra åtgärderna inte faller ut?

- Nej, det gör vi inte.

Tävlingssäsongen fick ingen rolig start för IFK Göteborg med det avbrutna derbyt mot Gais, där Blåvitt tilldömdes en 3-0-förlust efter att supportrar till klubben använt pyroteknik och avfyrat hundratals raketer. Den avbrutna matchen kan få ytterligare konsekvenser för IFK.

- Det var ju ingenting vi hade behövt. Och vi vet ju att vi kommer att få krav på oss som gäller de som vill ha pengarna tillbaka. Vi kunde ju inte fullfölja matchen så det har de ju rätt till. Sedan vet vi inte digniteten av att vi tappar publik framöver, om det är färre som vill gå för att man tycker att det är alltför höga risker att gå på matcher med familjen etcetera. Och likaså med våra partners. Men vi har jobbat stenhårt med de här sista dagarna för att informera och jobba hårt med allt för att det här ska bli så bra som möjligt. Men slutsumman är väldigt svårt att spekulera i vad det kan bli, säger Mats Engström.

Eventuella böter från SvFF är dock inget som Blåvitt har tagit med i beräkningen.

- Det är ingenting som vi har spekulerat om, säger Engström.

- Vi gör vad vi kan och vi vet att det här är speciella omständigheter så vi får väl se vad utfallet blir så småningom.

När Mats Engström ska sammanfatta läget för IFK Göteborg inför 2019 så är han, trots ett stort driftsunderskott, positiv till att klubben ska lyckas hamna på rätt köl.

- Vi har ett utmanande år och det kommer att bli tufft. Men vi är dedikerade och övertygade om att det här ska vi fixa med ett hårt arbete och lyckas med det vi har satt oss till att göra med den nya organisationen och nya planer och det hoppas vi verkligen ska slå väl ut.