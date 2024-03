VSK förklarar "Fight Club-samarbetet": "Jätteolyckligt - finns ingen baktanke"

Västerås SK gör i år comeback i allsvenskan, och spelar på måndag mot AIK borta i premiäromgången, innan IF Elfsborg väntar i hemmapremiären den 7 april på Hitachi Energy Arena. Inför seriespelet skrev VLT under måndagen att VSK tar hjälp av kampsportsklubben Västerås Fight Club, som ska sköta visitering "med rejäl pondus" under matcher, något även Jörgen Hamberg, från kampsportsklubben, uttalade sig om.

- När våra killar kommer dit och visiterar kommer de inte ha några problem att med sin pondus säga nej. Våra killar kan till och med tycka det är kul att visitera buset. Om några supportrar spelar aggressiva gör det oss ingenting. En skolad fajter har ett självförtroende och kan bara le åt gänget av bråkmakare, sa Hamberg till VLT.

Nu klargör Johan Immelgård, drift- och eventchef i VSK, att Västerås Fight Club är en av flera idrottsföreningar som hjälper till vid matcher. Det är i dagsläget inte heller klart om just Västerås Fight Club kommer hjälpa till vid visitering av supportrar.

- De har hjälpt oss tidigare, så det är inget nytt samarbete. Det här samarbetet är likadant som med alla andra föreningar, då de har samma avtal. Om vi använder dem vid visitation, om de är publikvärdar eller scannar biljetter - det tar vi beslut om inför varje match. Vi har flera andra föreningar, som jobbar på ett likadant sätt, säger Immelgård till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Just att de heter Fight Club har ingen inverkan eller påverkan på oss. Vi lär behöva runt 150 personer på våra hemmamatcher, och framför allt de stora matcherna, och då får vi hjälp av andra föreningar, som innebandy, andra fotbollsklubbar, någon brottarklubb etcetra. Det här är inget unikt överhuvudtaget att just de är här. De behöver jobba och få ersättning som alla andra föreningar. Alla föreningar vill ha in pengar, och det här är ett sätt för oss att hjälpa dem genom att de jobbar för oss. Vi behöver hjälp, och de behöver pengar.

Immelgård tycker att det är olyckligt att samarbetet med just Västerås Fight Club har kommit ut som det har gjort, då det inte är något unikt med just det samarbetet. Det finns ingen speciell baktanke med att just kampsportsklubben hjälper till vid matcher, menar han.

- Det är olyckligt att texten kom ut som den gjorde. Vad jag förstår och vet gjordes samtalet mellan tidningen och Fight Club för runt tre-fyra veckor sedan, så det är inget nytt. Det är inget som har sagts i går eller i dag. De hade ett samtal, och jag hade ett samtal med Jörgen, från Fight Club, i förra veckan, och vi pratade väldigt mycket om bemötande. De tycker bara att det här är roligt. Det finns inget ont uppsåt från deras sida, där de vill sätta sitt hårda mot någon annan. Det finns inte. Vi skriver avtal och har uppförandekoder som alla ska hålla sig till. De är inte unika på något sätt kontra någon annan, och de är absolut inte ute efter att ställa till det. Tvärtom. De är här för att hjälpa oss, och så att alla som kommer till arenan får ett väldigt, väldigt bra bemötande.

Utifrån artikeln låter det som att just Västerås Fight Club kommer stå och visitera. Är det bestämt på förhand, för att de bedöms klara av det bättre?

- Nej, jag skulle vilja ha blandat mellan damer och herrar som gör det här. Det handlar inte om att de ska stå vid visiteringen. Alla uppgifter bestäms på matchdag, beroende på vad man gör. Sedan är det alltid lättare att ta en och samma klubb till samma uppgift, då man kan samla dem och berätta om det inför matchen. Nu har det fallit sig så att de har stått och visiterat vid insläpp. Det har inte med pondus att göra. Vi har våra ordningsvakter som står med där ute, som ser till att det går rätt till. Vi måste också ha kvinnor där, då det kan vara någon kvinna som inte vill bli visiterad av en man. Det här har egentligen ingenting att göra med om de vill stå där. De är anställda av oss under matchen, och då gör de arbetsuppgifterna som vi tilldelar dem.

Västerås Fight Club är en förening bland andra, som hjälper till?

- Ja, och de är långt ifrån tillräckligt många för att klara visiteringen - om man ska hårddra det. Vi kommer behöva använda dem eller andra till visiteringen. Det kommer behövas x antal till varje entré, och så många är inte dem. De står inte för visiteringen. Även om jag skulle sätta dem på det, så kan de inte täcka alla. De har kanske någon entré, som kan bli deras ansvarsområde, vilket vi inte har bestämt än, säger han och fortsätter:

- Vi har två veckor kvar till vår match och planerar fortfarande, så vi får in rätt antal personer till matchen. Vi har en genomgång inför varje match, där vi berättar om arbetsuppgifterna, hur man uppför sig, vad man gör och inte gör. Det finns klara direktiv. Jag har träffat många av de här grabbarna, och de är inte här för att slåss. Det finns inte. De är som vilka grabbar som helst. De hade lika gärna kunnat spela i innebandyklubben, som hjälper oss.

Vad tänker du om att Jörgen Hamberg uttrycker det som att hans killar kan tycka det är kul att visitera "buset", som benämning för supportrar?

- Jag tror inte att han har sagt det på det viset. Jag tror att det är taget ur en kontext. Det var ett samtal mellan reportern och Jörgen, och utifrån vad jag har fått till mig av Jörgen, så har han inte kallat vår motståndarpublik för bus eller något annat. Det enda vi har fått till oss är att de vill hjälpa till och tycker att det är roligt att hjälpa till. Något annat har vi inte diskuterat. Jag tror att det är något för att skapa rubriker, säger han.

Immelgård fortsätter:

- Jag tycker att det här är olyckligt. Det skadar mer än vad det gör nytta. Vi vill inte uppvigla till något, utan tvärtom. Vi vill verkligen se till att vi har den bästa upplevelsen för västeråsare som går på match - utan att någon ska känna oro eller något.

Vad tänker du om att det har blivit negativa reaktioner - utifrån det här ämnet?

- Om man läser artikeln kan jag förstå deras reaktioner, och det är jätteolyckligt att det har blivit så här. Det finns ingen baktanke från oss eller från Fight Club, att skapa oro där ute. Nu sprids allt sådant här fruktansvärt snabbt med tanke på sociala medier och så vidare. Det enda vi kan säga är att det inte finns någon sanning i att uppvigla till något eller att vi ska tycka att det är roligt, som man nu skrivit, att visitera buset, vilket jag tror är taget ur en kontext i deras samtal. Det har blivit olyckligt, taget ur kontexten, sammanhanget. Det finns inget ont uppsåt i det här. Det är inte säkert att de ens står och visiterar när matcher ska spelas. Vi har inte bestämt var de ska stå eller deras arbetsuppgifter. Det bestäms på matchdag.