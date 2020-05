Wanderson bröt med HIF - framtiden osäker: "Var lite frustrerande - blev lite kaos"

Wanderson bröt i fjol sitt avtal med Helsingborgs IF. Brassen, som 2009 vann allsvenska skytteligan, öppnar nu upp om ett tufft fjolår. - Det var lite frustrerande, säger han till Fotbollskanalen.

Wanderson Do Carmo, 34, har genom åren glänst i allsvenskan. Brassen skrev under 2007 på för Gais, vann under 2009 allsvenska skytteligan, ihop med Tobias Hysén med 18 mål, och flyttade sedan utomlands till Al Ahli innan det blev spel med Gais igen och därefter flyttar till Ryssland och Turkiet.

Sommaren 2018 återvände han till Sverige igen för spel med Helsingborgs IF i superettan, men i fjol fick sejouren i Skåneklubben ett abrupt slut. Parterna kom i september i fjol överens om att gå skilda vägar efter förra säsongen - trots att 34-åringen hade avtal över 2020 med ett optionsår över 2021.

- Jag hade en sittning med Wanderson i förra veckan där vi pratade om allt mellan himmel och jord och hans fru är ju höggravid som du kanske känner till. Hon och familjen har flyttat tillbaka till Brasilien i väntan på att hon ska föda. Han saknar sin familj och Brasilien, och då gjorde vi så att han får en vecka nu under uppehållet, hem och träffa sin familj, tillbaka hit och vara med och se till att vi avslutar snyggt och håller oss kvar i allsvenskan förhoppningsvis, och sen så skiljs vi åt, sa Robin Lundgren, administrativ chef i HIF, i september i fjol till Helsingborgs Dagblad.

Nu är därmed Wanderson, som i fjol gjorde 20 matcher i allsvenskan, tillbaka i Brasilien. 34-åringen är i karantän med sin familj, en timme utanför Fortaleza. Brasilien är, precis som många andra länder, drabbat av coronaviruset och totalt har över 10 000 människor dött i landet till följd av pandemin.

- Det är ”lockdown” i Fortaleza. Jag var först i Fortaleza, men efter att viruset kom åkte vi till min familj, en timme från Fortaleza. Man måste stanna i huset, vi får inte gå ut, bara handla i mataffären och sedan måste man åka hem igen direkt, berättar han för Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det är väldigt jobbigt, men man får träffa familjen. Man kan bara prata med vänner via Skype och WhatsApp, det går inte att spela någon fotboll. Det är väldigt svårt.

Wanderson menar att förra säsongen var tuff i allsvenskan. Brassen var under stora delar av säsongen, bortsett från de sista tio matcherna, ordinarie i HIF, men gjorde inga mål, samtidigt som det var turbulent i klubben. Först fick Per-Ola Ljung gå i juni, sedan kom Henrik Larsson in och lämnade i augusti och därefter tog Olof Mellberg i september över rodret i klubben.

- Det var lite frustrerande. Det kändes bra på träningslägret, men sedan vann vi någon match och förlorade några matcher. Det blev lite kaos, vi hade tre olika tränare. Jag bytte också position hela tiden, jag spelade på kanten och som nummer tio. Det var inte bra för självförtroendet, säger han och fortsätter:

- Jag vet också att jag och laget inte spelade så bra, så det var lite frustrerande för mig också. Jag var inte hundra procent i Helsingborg, men jag vill tacka alla fans, ledare och spelare. De hjälpte mig hela tiden och så är fotbollen. Ibland går det bra och ibland går det inte så bra. Jag tycker att det var en positiv tid i Helsingborg. Det är en bra stad och jag känner många där, samtidigt som jag träffade Alvaro Santos också. Det var bra, men inte så bra på planen.

Wanderson fick både starta matcher under Ljungs och Larssons tid i HIF, men hamnade på bänken när Mellberg kom in. Brassen menar att det under sommaren var aktuellt med en utlåning till Gais, men att det i slutändan inte blev så.

- Jag spelade mycket i början, men när vi kom till tredje tränaren spelade jag inte så mycket. Jag satt mycket på bänken då. Det var lite frustrerande också, för efter midsommar ringde Gais om ett lån för hela säsongen, men jag fick stanna på bänken. Det är så fotbollen är.

Wanderson berättar att han, vid den tidpunkten, ville till Gais, men att han helt enkelt fick tänka om och stanna i HIF. Samtidigt har han tidigare också berättat, för HD, att han under sommaren också ville åka hem till Brasilien, då han saknade sin familj. Wandersons fru var gravid med parets tredje flicka och efter säsongen fick han till slut återvända till Sydamerika.

- Jag pratade med min fru och hon var lite frustrerad. Hon var bland annat gravid och jag pratade med direktören i Helsingborg. Jag sa att det inte var bra att stanna så länge och jag kan bara tacka alla där för allt. De hjälpte mig hela tiden. Min fru var gravid och det har varit lite problem, men det blev bra för alla.

Pratade du något med Olof Mellberg?

- Nej, vi pratade bara lite. Jag pratade inte så mycket med honom. Jag pratade mycket med ”Henke”, som hade en bra kontakt med spelarna, även ”Peo”, men Olof är en bra kille också.

Wanderson har under senaste tiden tränat på egen hand och vet ännu inte hur framtiden ser ut. Däremot tror han att det möjligen kan bli svårt med en flytt tillbaka till Sverige igen.

- Jag vet inte, det är lite svårt. Det gick inte så bra i Helsingborg, så det är lite svårt för mig. Det blir kanske lite svårt att åka tillbaka till Sverige, men man vet aldrig med fotbollen. Jag har många kompisar i Göteborg och i Sverige, men jag vet inte.

I vintras var han aktuell för att skriva på för ett par brasilianska klubbar, men var även på väg till en klubb i Kuwait. Möjligen blir det spel i Kuwait efter att pandemin lagt sig.

- Innan coronaviruset hade jag intresse från klubbar i Brasilien, men det var bara för tre, fyra månader och det var inte bra för mig. Det är kanske en klubb från Kuwait, som är lite intresserad, men nu är allt pausat. Efter detta åker jag kanske dit, säger han.