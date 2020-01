Weberg på väg bort från HIF - tränar med Mjällby: ”Det kom inte som en jättechock”

Charlie Weberg fick stort förtroende under Per-Ola Ljung under inledningen av förra säsongen i Helsingborgs IF. Men både Henrik Larsson och senare Olof Mellberg valde att förlita sig på andra alternativ och nu är mittbacken på väg bort från klubben. Den här veckan är han och tränar med Mjällby.

- Jag och Olof hade ett snack i november innan uppehållet där jag fick en vink om att jag kanske inte skulle få så mycket speltid som jag vill det här året, säger han.

Weberg och Mellberg kom under ett senare samtal överens om att se över vad som fanns för alternativ och senare har Mjällby visat sitt intresse. Själv menar han att samtalet i november inte kom som en överraskning.

- Det kom inte som en jättechock. Eftersom (Markus) Holgersson och (Fredrik) Liverstam gick före mig och båda lämnade kändes det som att det skulle komma in minst en bra mittback. Jag hade det lite på känn, men självklart är det tråkigt eftersom jag vill spela så mycket som möjligt i HIF. Det är så fotbollen är, det vänder snabbt, säger mittbacken.

Samtidigt som han är på väg bort är taken att Weberg ska träna med HIF på fredag och spela träningsmatchen mot Lyngby på lördag.

- Det jag tänker på mest är att om det skulle bli en utlåning är det mitt sätt att visa HIF och alla i föreningen att Charlie är tillräckligt bra för att starta i HIF och spela i allsvenskan. Det är målet om det händer något, säger han.