Yakob fick starta för första gången för säsongen: "Har varit frustrerande"

IFK Göteborg är inne i en tung trend och föll under söndagen med 3-1 borta mot IF Elfsborg. I den blåvita startelvan fanns en överraskning med. Kevin Yakob, som tidigare under säsongen fått nöja sig med kortare inhopp, fick plats till vänster i banan. Samma position har tidigare ockuperats av Tobias Sana, men sedan han fick sparken tidigare i veckan har en ledig plats öppnats upp.

En möjlighet som Yakob tog tillvara på. 21-åringen spelade finurligt fram Marcus Berg som skickade in kvitteringen till 1-1.

- Jag fick en ganska inåtgående roll när jag spelade till vänster, vilket gör att jag kommer in ganska mycket centralt. Det är där jag känner att jag hotar som mest, säger Yakob.

Kevin Yakob har tidigare fått chansen på flera olika positioner, både som sittande mittfältare och som anfallare.

- Jag trivs bäst centralt. Men det beror lite på matchbild. I dag känner jag att jag fick en roll som passade mig bra, både när jag spelade till vänster och när jag var centralt. Jag känner att jag är ganska mångsidig där. Så länge jag får röra mig inåt i banan så känner jag att jag får ut mest - oavsett om jag utgår från en anfallsposition, ytterposition eller som central mittfältare.

Vad säger du om din egen insats?

- Svårt att säga efter en förlust, men jag känner väl att jag stundtals gör det ganska bra. Jag försöker vara kreativ och skapa chanser. De bitarna känner jag väl att jag lyckas med. Sedan, som sagt, så är det svårt att vara nöjd med sin egen insats när man förlorar med 3-1.

Matchen var IFK Göteborgs sjätte tabelltapp i följd, och man sjunker nu allt längre ner i tabellen. Under samma sex matcher har Blåvitt bara gjort fyra mål framåt.

- I dag tycker jag ändå det känns som att vi skapar ganska många målchanser, speciellt i andra halvlek. Problemet blir ju att det kommer försent. Det är när vi ligger under med 3-1 som vi börjar spela och skapa de här chanserna. Det är där som vi måste bli bättre och kunna börja även när det står 0-0, säger Yakob och fortsätter:

- Våga spela och hitta de ytorna som vi hittar när vi ligger under med 3-1. Det handlar om mod, men även göra så att de faller ner lite - även när det står 0-0.

Är det en självförtroendefråga - att ni inte spelar på det sättet från start?

- Jag vet inte, jag kan inte prata för de andra. Men jag känner att det inte har påverkat mig. Jag vill framåt ändå och försöker vara kreativ, men i den frågan kan jag bara prata för mig själv.

Blev du förvånad över att du fick starta?

- Nej, det blev jag inte. Jag känner att jag har visat på de inhoppen som jag har fått att jag kan tillföra. Jag har velat få den här chansen och känner väl att jag hade förtjänat den. Som sagt, det var surt att jag inte kunde hjälpa laget att vinna i dag.

Har det varit frustrerande att ha varit utanför elvan med tanke på att du har presterat bra i inhoppen?

- Det är klart att det har varit frustrerande. Ingen fotbollsspelare vill sitta på bänken. Sedan, som jag har sagt hela tiden, så har jag bara försökt jobba vidare och visa varje dag på träning och match. Nu lönade det ju sig i och med att jag fick starta matchen. Då gäller det att ta vara på chansen så att man får den igen.

- Det är klart att det har varit frustrerande, men det finns inget annat att göra än att jobba på för att öka sina chanser, säger Kevin Yakob.