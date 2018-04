Marcus Berg blev under lördagen ligamästare med sitt Al Ain i Förenade Arabemiraten.

Den svenska landslagsanfallaren har öst in mål under säsongen och under lördagen gjorde Berg hattrick i 4-0-seger mot Al-Nasr.

Målen var Bergs 19:e, 20:e och 21:a för säsongen på 20 matcher.