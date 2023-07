Officiellt: Al-Ittihad värvar Nor Mustafa

För ett drygt år sedan valde Nor Mustafa att lämna franska Le Havre för spel i skotska Hibernian.

Nu har hon hittat en ny arbetsgivare.

21-åringen är klar för saudiska Al-Ittihad.

Som 18-åring skrev Mustafa på för West Ham innan hon flyttade vidare till Frankrike. I Sverige har hon representerat Eskilstuna United.

نور مصطفى اتحادية 🐅

Welcome Nor to the family 💛#NorIsYellow pic.twitter.com/rr05BAANet