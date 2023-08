Officiellt: Neymar klar för Al Hilal

Det var under sommaren 2017 som Neymar gick över från FC Barcelona till franska Paris Saint-Germain.

Hans tid i Ligue 1-klubben är nu över. 31-åringen har presenterats av den saudiska klubben Al Hilal.

RMC Sport skriver att affären går på 90 miljoner euro, motsvarande nästan en miljard kronor. Enligt Foot Mercato får brassen en del förmåner inskrivna i avtalet. Bland annat får Neymar 80 000 euro (950 tusen kronor) och För varje inlägg på sociala medier där han främjar Saudiarabien får han 500 000 euro (Närmare sex miljoner kronor).

Utöver förmånerna uppges han få 150 miljoner euro, motsvarande 1.77 miljarder kronor per säsong i lön.

Enligt tidigare uppgifter har Neymar helst av allt velat få till en flytt till sin förra klubb "Barca", men La Liga-klubbens dystra ekonomi ska ha satt stopp för en deal.

Brassen stod för 118 mål och 77 assist på 173 matcher i PSG.

Sedan tidigare den här säsongen har Al Hilal värvat in Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves och Malcom.

“I am here in Saudi Arabia, i am HILALI 💙”@neymarjr #AlHilal

