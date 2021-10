TV: Bisarra utvisningen - hoppade på lagkamrat: "Galenskap"

Det nordirländska laget Glentorans irländske förstemålvakt Aaron McCarey, 29, har hamnat i rampljuset. 29-åringen spelade under lördagen mot Coleraine (2-2) hemma i ligan, men blev utvisad i den 80:e minuten efter att Coleraine kvitterat till 2-2.

Efter målet tappade McCarey fattningen helt, då han sprang fram till lagkamraten Bobby Burns, 22, och puttade omkull honom. Burns höll sedan sina båda händer framför sitt ansikte, medan McCarey slet i hans tröja. Till slut kom lagkamrater emellan, och målvakten fick syna det röda kortet med anledning av överfallet.

Glentoran-legendaren Paul Leeman beskriver händelsen som "galenskap".

- Jag har aldrig sett något liknande, säger han enligt BBC.

Glentoran-tränaren Mick McDermott försöker i sin tur tona ner händelsen. Han menar även att McCarey inte slog Burns i ansiktet i samband med överfallet.

- Jag är mer oroad över hur vi släppte in målet innan incidenten. Jag har bara sett det på en iPad, så jag har inte kunnat zooma in. Aaron sa i omklädningsrummet att han inte borde ha gjort det. Han har hållit upp sina händer och Bobby Burns har gjort detsamma, säger tränaren enligt BBC och fortsätter:

- De är båda upprörda över det som hände, så vi får ta itu med det. Jag pratade med Bobby och han sa att han inte blev slagen i ansiktet. Det var ingen kontakt i ansiktet.

McDermott menar nu att laget och spelarna måste gå vidare.

- Det borde inte ha hänt och nu går vi vidare, säger han.

Glentoran är placerat på sjätte plats i den nordirländska högstaligan.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



Report & reaction 👉 https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP