Minns du cupvinnarna sedan 2013?

Finalen av Svenska cupen spelas den 9 maj, under Kristi himmelsfärdsdagen. Kvartsfinalerna spelas 9-10 mars medan semifinalerna avgörs 16-17 mars.

I den här artikeln listar vi de senaste årens cupvinnare.

2 023 - BK H ä cken

År 2023 var det Häcken som drog det längsta strået och blev cupmästare. Detta innebar den tredje cuptiteln på kort tid för Hisingsklubben. Detta var en fin period för klubben då laget precis hade säkrat sitt första SM-guld året innan och följde alltså upp det med en cuptitel ett halvår senare. I den gulsvarta finalen var det Mjällby som stod för motståndet och matchen spelades på Strandvallen. Under guldåret var det få som kunde rå på Häcken. Fint facit för Per Mathias Högmo som kom in så sent som 2021 och hann med att vinna både SM-guld och Svenska cupen.

Häcken bestod av spelare som exempelvis Sam (Samuel) Gustafson, Bénie Traoré, Ibrahim Sadiq (två mål i finalen) och Mikkel Rygaard.

2022 - Malmö FF

En ljuspunkt i en annars blek säsong för MFF. Malmöiternas femtonde cuptitel. Det ska dock sägas att cuptitlarna har lyst med sin frånvaro för Himmelsblått som inte vunnit cupen sedan 1989. Finalen spelades mot Hammarby på Tele2 och avgjordes på straffar efter 0-0 i full tid. I semifinalen vann Malmö mot Djurgården med 1-0 och Hammarby slog ut Elfsborg med samma siffror.

Malmöspelare som Ola Toivonen, Jo Inge Berget, Veljko Birmancevic lämnade alla under eller efter säsongen. Tränaren Milos Milojevic presenterades av Malmö den 7 januari 2022, vann finalen 26 maj och sparkades den 29 juli. Laget slutade 7 i Allsvenskan.

2021 - Hammarby

Hammarbys första seger i Svenska cupen och blott andra titeln någonsin. Finalen spelades mot Häcken på Tele2 inför tomma läktare och slutade 0-0. Det hela fick avgöras med straffar där Bajen satte alla sina straffar. Värt att notera att båda lagen hade varsin utvisning och Hammarby fick klara sig utan Jeppe Andersen medan Häcken fick klara sig utan sin spets Alexander Jeremejeff.

En annan höjdpunkt för laget under säsongen var semifinalen där laget vann derbyt mot Djurgården med 1-0.

Laget bestod av flera supporterfavoriter som Darijan Bojanic, Abdul Khalili, Paulinho, Mads Fenger och Astrit Selmani. Laget leddes av tränaren Stefan Billborn som sparkades knappt två veckor senare. Laget slutade femma i Allsvenskan.

2020 - IFK G öteborg

Blåvitt åter cupmästare efter ett rivalmöte mot Malmö FF i finalen. Dock ett aningen avtrubbat sådant då det inte var någon publik på Gamla Ullevi. Cupguldet blev nummer 8 (åtta) i ordningen för storklubben.

Spelare som Mattias Bjärsmyr, Jakob Johansson, Hosam Aiesh, Patrik Karlsson Lagemyr, Tobias Sana och Alexander Farnerud fick bli cupmästare i och med segern. Tränare var Poya Asbaghi.

2 019 - BK H ä cken

Häckens andra cuptitel. Finalen spelades på Bravida Arena och motståndet var AFC Eskilstuna. Matchen slutade 3-0 efter mål av Alex Faltsetas, Joona Toivio och Viktor Lundberg. Andra spelare som utmärkte sig i detta lag var Daleho Irandust, Ahmed Yasin, Paulinho och Alexander Jeremejeff. Andreas Alm var tränare.

2018 - Djurg å rdens IF

Den femte cuptiteln för Djurgården bärgades i och med segern mot Malmö i finalen med 3-0.

En Djurgårdsupplaga med viss smak av hemvändare då Andreas Isaksson stod i mål och Jonas Olsson spelade som mittback. Några andra namn som var med och spelade hem titeln var Felix Beijmo, Marcus Danielson, Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström, Kerim Mrabti och Haris Radetinac samt Kevin Walker. Özcan Melkemichel var tränare för det cupvinnande laget och i ligan kom de sjua det här året. Året efter vann Djurgården SM-guld, då med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf vid rodret.

2 017 - Ö stersunds FK

Första och enda titeln för Östersunds FK. Finalen spelades på Jämtkraft Arena i Jämtland och IFK Norrköping stod för motståndet. Det var via den här segern som Östersund tog sig ut i Europa året efter och mötte bland annat Arsenal.

Det var under dessa år som Östersund var under ledning av Graham Potter och fick mycket rubriker. Spelare som Aly Keita, Sam Mensah, Tom Pettersson, Hosam Aiesh, Brwa Nouri, Ken Sema, Sam Ghoddos var alla med under cuptiteln.

2 016 - BK H ä cken

Början på Häckens stora framgångar. Segern mot Malmö i finalen innebar den första titeln för Hisingsklubben. Som bekant skulle de sedermera plocka upp tre titlar till i form av två cuptitlar och en ligatitel. Matchen spelades i Malmö och avgjordes på straffar. I Häcken hittade vi spelare som Sam (Samuel) Gustafsson, Paulinho, John Owoeri, Alexander Jeremejeff, Demba Savage, René Makondele, Nasiru Mohammed och Martin Ericsson (som senare blev klubbens sportchef). Tränare var Peter Gerhardsson.

2015 - IFK G öteborg

Blåvitt tog sin sjunde titel i Svenska cupen i en final som spelades på Gamla Ullevi mot Örebro SK och som slutade 2-1. Målen gjordes av danskarna Lasse Vibe och Sören Rieks.

I Göteborg fanns då spelare som John Alvbåge, Thomas Rogne, Haitam Aleesami, Gustav Svensson, Sebastian Eriksson, Mikael Boman, Martin Smedberg-Dalence samt Gustav Engvall och Mattias Bjärsmyr. Laget leddes av Jörgen Lennartsson.

2 014 - Elfsborg

Publikfiaskot på Friends Arena. Elfsborg mötte Helsingborg på Friends Arena som var spelplatsen för finalen. Matchen slutade 1-0 och på läktarna var det 3 400 personer och nästan 50 000 tomma stolar.

I Boråslaget fanns typiska Elfsborgsspelare som Johan Larsson, Sebastian Holmén, Niklas Hult, Viktor Claesson, Marcus Rohdén, Viktor Prodell, Per Frick och Lasse Nilsson.

2013 - IFK G öteborg

En cupfinal mellan Göteborg och Stockholm, i detta fall Djurgården. Även detta år var Friends Arena värd för finalen. Finalen avgjordes på straffar och detta blev Blåvitts sjätte titel i Svenska cupen. Laget tränades av Mikael Stahre som då gjorde sin första sejour i klubben. I laget fanns spelare som Tobias Hysén, Robin Söder, Adam Johansson, Nordin Gerzic, Hannes Stiller och Sam Larsson.

