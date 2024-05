Klart: Dybala utanför Argentinas provisoriska Copa America-trupp

Argentina deltar i sommar i Copa America, och har nu gått ut med landslagets provisoriska trupp till mästerskapet, då tre spelare ska bort inför turneringen.

Stjärnor som Alexis Mac Allister, Julian Alvarez, Lautaro Martinez och Lionel Messi är uttagna, men däremot inte Paulo Dybala.

Dybala spelade så sent som i helgen med Roma mot Genoa, då han hoppade in i den 63:e minuten, innan han blev utbytt på övertid. Under den här säsongen är 30-åringen noterad för 16 mål och tio assist på 38 matcher med den italienska klubben.

Inför mästerskapet väntar två träningsmatcher för Argentina mot Ecuador och Guatemala. I gruppspelet ställs landslaget mot Kanada, Chile och Peru.

Se hela truppen i X-inlägget nedan.

📋 These are the players called up by Lionel Scaloni for the next friendly matches ahead of the Copa América! 🇦🇷#ArgentinaNT pic.twitter.com/UQ1Y0f5PQL