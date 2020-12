Maradonas kropp får inte kremeras - arvstvist sätter stopp

Just nu pågår kampen om arvet efter Diego Maradona. Ikonens fem barn plus ytterligare sex personer som hävdar att argentinaren var deras far, är alla inblandade i en komplicerade tvisten som nu råder kring hans pengar.

TT rapporterar nu att Maradonas kropp inte får kremeras utan att den i stället ”måste konserveras” för att hans DNA skulle kunna behövas i ett faderskapsmål kopplat till arvstvisten. Det har en domstol i Argentina beslutat.

Maradona blev 60 år gammal och enligt magasinet Forbes så uppgår hans egendomar till mellan 10 och 40 miljoner dollar.