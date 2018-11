Skandalscener inför supermötet i Argentina - spelare utsatta för tårgas och glassplitter

De argentinska storklubbarna och rivalerna River Plate och Boca Juniors gör i år upp i finalen i sydamerikanska Champions League, Copa Libertadores. I första mötet den 11 november slutade mötet 2-2 och i kväll skulle returen gå på Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti i Buenos Aires. I veckan kablades bilder ut på när Boca Juniors tränade inför en fullsatt hemmaarena och många trodde nog på en folkfest den här kvällen.

Så blev det däremot inte före matchen och nu kan returmötet vara i fara. När Boca Juniors spelare var på väg i en buss till arenan blev de attackerade av fans som både kastade stenar och sprutade tårgas mot bussen. Enligt den spanska tidningen As gick minst tre fönster sönder och tårgas strömmade in i bussen.

Vidare uppger tidningen att flera Boca Juniors-spelare blev utsatta för tårgasen, samtidigt som en del blev skurna av glas från fönstren som gick sönder. Ett par spelare ska till och med ha skadat sig så pass illa att de inte kan spela matchen. Förre Manchester United- och Juventus-stjärnan Carlos Tevez är en av de värst drabbade spelarna, då han mådde dåligt och kräktes med anledning av tårgasen.

Boca Juniors ska, enligt As, inte vilja genomföra matchen med anledning av incidenten, men efter möte mellan klubbarnas presidenter meddelade det sydamerikanska fotbollsförbundet, via sitt Twitter-konto, att matchen flyttas fram en timme med avspark 22.00 i stället för 21.00. Däremot kan matchen fortfarande ställas in, ännu är inget spikat.

Texten uppdateras.

#AHORA Así fue el momento que el micro de #Boca recibía los piedrazos de los hinchas de #River en su llegada al Monumental pic.twitter.com/KpzYuVgtCI — Mitre Deportes (@MitreDeportes) 24 november 2018