Tevez ledde Boca Juniors till ny titel - kysste Maradona inför avgörandet: "Jag fick tur"

Tidigare argentinske landslagsmannen Carlos Tevez, som bland annat har en bakgrund med spel i Manchester United, Manchester City och Juventus, ledde under lördagen argentinska laget Boca Juniors till 1-0-seger mot Gimnasia med matchens enda mål och därmed till en ny ligatitel, klubbens första sedan 2018.

Men inför matchen kablades också bilder ut på en lite oväntad händelse. Tevez gick fram till argentinske ikonen Maradona och kysste legendaren på munnen.

- Jag visste att jag behövde kyssa Diego. Jag fick tur på det sättet... Ibland måste du leta efter tur, säger han till Olé enligt Goal.com.

Tevez berättar även att han är glad över en ny ligatitel.

- Jag har varit hungrig på att nå framgång igen. Jag kände mig tvungen att komma tillbaka till mitt land, göra saker och fajtas så som jag fajtades som barn.

Tevez inledde sin seniorkarriär i just Boca Juniors och tillhörde klubben fram till att han under 2005 lämnade för spel i brasilianska klubben Corinthians. Därefter lämnade han under 2006 för flytt till West Ham och spel i Europa fram till att han under sommaren 2015 återvände till Boca Juniors igen.

Under 2017 var han utlånad till kinesiska klubben Shanghai Shenhua, men med undantag för det har han senaste åren tillhört den argentinska storklubben. Tevez blev under den här säsongen noterad för nio mål och två assist på 17 matcher i alla turneringar.