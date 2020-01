Svennis kopplas ihop med jobb i Australien: ”Hans cv skickades in i går”

Sven-Göran Eriksson står utan tränarjobb. Nu kopplas han ihop med australiska Newcastle Jets, som står utan tränare. - Tio cv kom in under morgonen... ett av dem var Englands gamla förbundskapten Sven-Göran Erikssons, säger klubbens vd Lawrie McKinna enligt Reuters.

Sven-Göran Eriksson har varit utan tränarjobb sedan hans anställning som förbundskapten för Filipinerna tog slut förra året. Nu kopplas han ihop med tränarjobbet i australiska Newcastle Jets, då klubbens vd Lawrie McKinna menar att han bland annat har fått ”Svennis” cv skickat till sig. Detta efter att klubben sparkade Ernie Merrick efter söndagens förlust mot Melbourne Victory.

- Efter tredje målet i söndags hade vi faktiskt se CV som skickades in under matchen, vilket är ganska oförskämt, säger McKinna enligt Reuters.

- Tio cv kom in under morgonen… ett av dem var Englands gamla förbundskapten Sven-Göran Erikssons cv som kom in i går.

Newcastle Jets är jumbo i australiska A-League, med nio poäng på elva matcher.

- Vi kommer att leta grundligt efter en ny tränare. Men vi behöver någon som kommer in och erbjuder något, som har erfarenhet och kan göra något här och som är här av rätt anledningen, säger McKinna.

Eriksson fick i november Fotbollskanalens och SvFF:s hederspris för insatser i fotbollen och medverkade i samband med utnämningen i Lundhs podcast. Då sa han att han fortfarande kan tänka sig att ta ett nytt tränaruppdrag.

- Man kan inte vara på jakt i den här branschen, man blir erbjuden jobb. Helt klart är erbjudandena i dag mycket färre än de var för 10, 20 och 30 år sedan. Absolut är det så. Och med all rätt. Åldern är som den är. Kommer det något är jag sugen på att fortsätta träna, och jag tror att jag kan göra det fortfarande. Men kommer det inget är det inte hela världen heller. Man får ta det som det är, sa han i podcasten.