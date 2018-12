Messi och Ronaldos dominans bruten - Luka Modric tog hem Ballon d’Or

Luka Modric lägger de individuella priserna på hög. Efter att Real Madrids kroatiske stjärnmittfältare tidigare i höst blivit tilldelad Fifas pris "The Best" som världens bäste spelare, vann Modric även Ballon d’Or under måndagen. Priset, som France Football delar ut till världens bäste fotbollsspelare, gick till Modric framför

Mittfältaren var i år med och vann Champions League med Real Madrid för tredje gången i följd. Kroaten ledde sedan sitt land till finalen i sommarens VM-slutspel i Ryssland, där Kroatien förlorade mot Frankrike.

- Det är en stor ära och ett privilegium att få vinna den här utmärkelsen, säger Modric när han tar emot priset i Paris.

Modric vinst bryter en lång dominans av Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Varje gång sedan 2007 har antingen Ronaldo eller Messi vunnit Ballon d’Or. Då vann brassen Kaka, efter att mittfältaren lett Milan till seger i Champions League. Ronaldo och Messi var tvåa respektive trea i den omröstningen.

- Jag har mycket känslor nu, det är svårt att berätta med bara ord. Jag vi bara tacka all. Det är en dröm som har gått i uppfyllelse, säger mittfältaren.

Lionel Messi slutade femma i omröstningen, hans sämsta notering sedan 2006, då argentinaren slutade på 20:e plats.