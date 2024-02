Hazard erkänner viktproblem: Jag älskar öl

I slutet av karriären var det snarare regel än undantag. Under de första dagarna av i stort sett varje försäsong läckte det ut bilder i sociala medier på en Eden Hazard som hade blivit något rund om magen.

Belgaren fick utstå hård kritik för just det: att han inte tog hand om sin kropp på förväntat sätt under sin ledighet. När 33-åringen blickar tillbaka på sina år i Chelsea och Real Madrid hymlar han inte med att han la på sig vikt under sommarmånaderna.

- Det är sant. Jag gick upp fyra-fem kilo varje sommar för jag tyckte att jag gav så mycket i tio månader (under pågående säsong), där man sätter sin kropp på högsta nivå och låter folk sparka på den. Så din fritid är din fritid, säger Hazard till Obi One Podcast enligt bold.dk.

- Ingen skulle be mig att göra någonting (under semestern). Jag njöt av att vara med min familj och gå till stranden. Då borde jag inte bli ombedd att springa i tre eller fyra dagar.

Han lyfter fram boven i dramat: Belgien brygger för god öl helt enkelt.

- Som belgare älskar jag öl, för mitt land gör den bästa ölen i världen. Jag säger inte att jag drack varje dag, för det är inte sant. Men ibland efter en bra match är det fint med en öl eller två.

Hazard avslutade sin karriär i höstas.