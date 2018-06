Officiellt: Målvakten förlänger med Hammarby

Davor Blazevic, 25, blir kvar i Hammarby. Klubben går ut med att målvakten skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig över säsongen 2019.

Blazevic kom till Bajen inför årets säsong, och skrev då på ett korttidskontrakt.

– Det känns mycket positivt att förlänga med Davor. Han har tagit stora steg under det halvår han varit hos oss, och han passar perfekt in i vår strategi sett till hans ålder, att han är en Stockholmskille och att han fortfarande är under utveckling, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson till klubbens hemsida.

Blazevic själv är glad över förlängningen.

– Det känns jättekul att fortsätta i Hammarby, och jag känner mig stolt och glad över att får vara med på det vi håller på att bygga upp tillsammans i klubben, säger han till Bajens hemsida.

Under våren har han stått bakom Johan Wiland och har ännu inte gjort något framträdande för Hammarby i allsvenskan.