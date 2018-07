Enligt Sky Sports är nu Manchester City och Leicester överens om en transfer för Riyad Mahrez. Algeriern som fick sitt genombrott under Leicesters sensationella Premier League-vinnande säsong har en längre tid ryktats vara på Pep Guardiolas radar och nu ska klubbarna alltså vara överens. Enligt Sky kommer City betala 60 miljoner pund, drygt 700 miljoner kronor för 27-åringen.

BREAKING: Sky sources: Riyad Mahrez to have medical at @ManCity this week after @LCFC accept bid in region of £60m. #SSN pic.twitter.com/rjzHBJLslF

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 3, 2018