Officiellt: Landslagsmålvakten förlänger med Everton - i sex år

Englands landslagsmålvakt Jordan Pickford, som var given mellan stolparna för England under VM, blir Everton trogen ett tag till. Målvakten har nu skrivit på ett nytt sexårsavtal, vilket klubben gick ut med under onsdagen.

Pickford anslöt till Everton från Sunderland under sommaren 2017.

– Förhoppningsvis kan jag fortsätta att utvecklas och bli en bättre målvakt varje dag och behålla platsen som nummer ett i England, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.

– Jag vill spela så många matcher jag kan för klubben. Det är mitt mål nu.