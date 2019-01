Officiellt: HIF lånar ut talang till division 1

Under superettan-säsongen 2018 blev det endast ett kort inhopp för Carl Thulin. Under hösten var 19-åringen utlånad till division 1-klubben Ängelholm. Nu står det klart att backen under vårsäsongen blir kvar i serien. Thulin lånas ut till Eskilsminne.

– Vår ambition är att Calle ska slåss om speltid och fortsätta utvecklas. Eskilsminne är en förening som vi har ett bra samarbete med och denna lösning känns bra för alla parter, säger tränaren Per-Ola Ljung i en kommentar.

19-åringen kommer att träna med båda klubbarna men till största delen tillhöra Eskilsminne. HIF har möjlighet att återkalla Thulin under låneperioden.

I augusti spelade backen 90 minuter för Helsingborg mot just Eskilsminne, när division 1-klubben skrällde och gick vidare till svenska cupens gruppspel.