Uppgifter: ÖFK lånar Chelsea-talang

Östersunds FK har under senaste åren gjort flera nyförvärv från England – och nu kan snart nästa engelsman vara på plats för spel med klubben i allsvenskan. Enligt engelska tidningen Daily Mirror ser Chelseas centrale mittfältare Charlie Colkett, 22, ut att lånas ut över den kommande säsongen till ÖFK med en köpoption inskriven i avtalet.

Colkett är fostrad i Chelsea, men har under senaste åren blivit utlånad till en rad olika klubbar – Bristol Rovers, Swindon Town, Vitesse – och senast under förra hösten till Shrewsbury Town i League One. Colkett fick däremot ont om speltid i höstas och gjorde endast en ligamatch i den engelska tredjedivisionen.

Daily Mirror skriver vidare att Colkett tidigare beskrevs som “nästa Frank Lampard”, men att han inte lyckats slå sig in i Chelseas A-trupp.