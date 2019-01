Alberto Moreno har fått sparsamt med speltid under de senaste säsongerna i Liverpool. Under årets säsong har han fått agera backup till Andrew Robertson, som är given etta på vänsterbackspositionen.

Den knappa speltiden kan nu göra att Moreno lämnar Liverpool när hans kontrakt löper ut efter säsongen. Enligt The Sun vill 26-åringen nu återvända till Spanien och sin tidigare klubb Sevilla.