Officiellt: Uppgavs nära Blåvitt – nu lånas förre HBK-mittfältaren ut på nytt

Mittfältaren Aboubakar Keita har tillhört FC Köpenhamns A-lag sedan 2016, men varit utlånad i flera perioder. Säsongen 2017 tillhörde han Halmstads BK, när klubben spelade i allsvenskan, men återvände till FCK efter säsongens slut.

Under hösten har Keita varit utlånad till norska Stabaek, men nu står det klart att han lämnar klubben för spel i belgiska OH Leuven, som lånar in honom från FCK.

Tidigare i somras uppgavs Keita vara på väg till IFK Göteborg. Enligt GT var mittfältaren då detaljer på att skriva på för Blåvitt, men i stället lånades han alltså ut till Stabaek.