Kujovic landade i Sverige - väcker rykten: "Ett säkert vårtecken"

Emir Kujovic la tidigare, under 2017, under fredagen upp en bild på Instagram Story där han sågs landat med ett flygplan i Sverige. Djurgården har tidigare ryktats vara intresserade av anfallaren och sajten Fotboll Sthlm skriver under fredagen att man, precis som det ryktas om på sociala medier, “fått tips om att 30-åringen ska vara på väg till Djurgården”, men att det i dagsläget inte är mer än så.

Till sajten säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson:

– Kujovic, vad ska jag säga om det? Det är ett säkert vårtecken när det ryktas om honom. Men annars har jag inga kommentarer, säger han till sajten.

Emir Kujovic har inte varit med i Fortuna Düsseldorfs trupp på hela säsongen.