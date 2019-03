Officiellt: Degerfors lånar från Elfsborg

Degerfors stärker truppen inför den stundande premiären i superettan. Mattias Özgün, 21, kommer att spela för Värmlandsklubben resten av 2019, efter att ha övertygat under ett provspel.

– Det är nu klart att Mattias Özgün kommer till Degerfors IF på lån ifrån IF Elfsborg över säsongen 2019 och han kommer att ansluta till truppen redan imorgon fredag. Mattias kan spela både som vänster wingback och som mittback, under matchen mot Kongsvinger så spelade han första halvlek på vänsterkanten och den andra som innerback. Vi tyckte på den korta tiden han var här att han var mest lämpad som innerback men kan också spela som wingback, vi kommer ju nu att få tid att bekanta oss med honom eftersom det blev ett kort provspel men vi tyckte att det såg bra och intressant ut och det känns bra att han nu kommer att ansluta sig till truppen, säger sportchefen Patrik Werner.

21-årige Mattias Özgün själv, säger såhär om skiftet:

– Jag är väldigt glad över att ha fått skriva på för Degerfors över säsongen eftersom jag fick ett väldigt bra intryck av klubben när jag var nere. Det är en väldigt familjär klubb och jag känner att jag kommer att trivas riktigt bra. Mitt mål med säsongen är att bidra med så mycket som möjligt för att vi ska vinna matcher.