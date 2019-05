Uppgifter: Arsenal nobbar Lille-stjärna - siktar in sig på duo

Arsenal vill stärka truppen när sommarens transferfönster öppnar och har tidigare uppgetts vara intresserade av Lille-stjärnan Nicolas Pepe, som gjort stor succé i Ligue 1 i år.

Men enligt France Football ser nu Gunners ut att backa från affären och i stället siktar Londonklubben in sig på duon Ryan Fraser och David Neres, menar den franska tidningen.

Fraser spelar just nu i Bournemouth och under årets säsong har han nätat sju gånger och spelat fram till hela 14 mål. Neres tillhör Ajax där han under årets ligaspel noterats för nio mål och elva assist.