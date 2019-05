Tysk media: Leverkusen bekräftar affär - jättetalang till Dortmund

Borussia Dortmund fajtades in i den sista omgången med Bayern München om ligatiteln, men blev tvåa i Bundesliga. Dortmunds vd Hans-Joachim Watzke uttalade sig under tisdagen om att laget ska slåss om ligatiteln igen nästa säsong – och under tisdagsförmiddagen presenterade laget sommarens första nyförvärv – tyske landslagsmannen och försvarsspelaren Nico Schulz, 26, från Hoffenheim.

Snart kan nästa nyförvärv vara i hamn.

Tyska tidningen Bild uppgav under tisdagen att Bayer Leverkusens tyske jättetalang Julian Brandt är överens med Dortmund om en övergång och lite senare rapporterade tyska nyhetsbyrån Sport-Informations-Dienst (SID) att man fått uppgifterna bekräftade av Leverkusen. Det dementerade däremot senare Leverkusen för tyska Sky.

Enligt Bild befann sig Brandt, som den här säsongen stod för tio mål och 17 assist på 43 matcher i alla turneringar, i början av den här veckan med övriga i laget på Mallorca och ska då ha sagt adjö till sina lagkamrater i Leverkusen. Brandt har avtal med Leverkusen till sommaren 2021, men enligt SID finns det en utköpsklausul i kontraktet som är värd 25 miljoner euro, drygt 270 miljoner kronor.

Dortmund uppges samtidigt fortsatt även vara nära en värvning av Thorgan Hazard från ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach. Även om övergången ännu inte är offentliggjord, så verkar Hazard redan vara inställd på en flytt till klubben, då han nyligen uttalade sig om att belgiske landsmannen Axel Witsel, som spelar i Dortmund, kommer att hjälpa honom att komma in i laget.

– Jag pratar med honom regelbundet. Han kommer att finnas där och hjälpa mig att integreras. När en klubb som Dortmund kommer till dig så finns redan motivation. Men det är skönt att ha någon som jag känner där, sa Hazard till Eleven Sports enligt bulinews.com.