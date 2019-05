Uppgifter: Superlöftet förlänger med Juventus

Moise Kean slog igenom med dunder och brak den gångna säsongen. Juventus 19-årige italienare fick starta flera matcher under våren och svarade för totalt sju mål på sexton matcher.

Nu uppger att La Gazzetta dello Sport, enligt Football-Italia, att Moise Kean och Juventus kommit överens om en gemensam framtid tillsammans. Enligt den italienska tidningen har Keans agent Mino Raiola och klubben slutit ett avtal som sträcker sig till 2024. Football-Italia skriver också att talangens nya lön kommer att ligga på runt två miljoner euro plus bonusar per säsong per säsongen. Hans tidigare ersättning låg på ungefär 500 000 euro, enligt Football-Italia.