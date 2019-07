Officiellt: Juventus värvar ung försvarare från Sassuolo

Juventus värvar vidare. Under fredagen presenterade klubben att man säkrat Merih Demiral från Sassuolo, i en affär som kostar 18 miljoner euro. Försvararen imponerade under sin korta tid i Sassuolo och gjorde två mål på fjorton matchen under våren.

21-åringen har gjort sex landskamper för Turkiet och kom till Italien i januari. Då anslöt han som ett lån från Alanyasport, med en obligatorisk klausul om att göra avtalet permanent.

Demiral skriver ett femårskontrakt med Juventus, fram till 2024.