Uppgifter: Roma-spelare aktuell för flytt till Sevilla

Romas Alessandro Florenzi, 28, sägs vara aktuell för en flytt till Sevilla. Detta enligt Football-Italia, som hänvisar vidare till Il Messaggero.

Sevillas sportchef är just nu Monchi, som anslöt till klubben från just Roma tidigare under året, och detta ska också vara en av anledningarna till att den spanska klubben nu vill locka till sig italienaren.

Florenzis nuvarande avtal med Roma sträcker sig till sommaren 2023.