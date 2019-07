Uppgifter: Higuain kan stanna i England

West Hams anfallsjakt går vidare. Efter att Marko Arnautovic, Andy Carroll och Lucas Perez alla i sommar lämnat klubben, så behöver en ny anfallare komma in. Engelska tidningen The Guardian rapporterade tidigare under lördagen att Londonklubben för samtal med Frankfurts Sebastien Haller, men nu kommer även nya rykten gällande möjliga anfallsvärvningar.

Det är Sky Italia som uppger att West Ham är redo att plocka in Gonzalo Higuain från Juventus. Argentinaren var under förra säsongen utlånad till både Milan och Chelsea, men återvände tidigare i sommar till Juventus igen. Anfallaren ryktas dock vara på väg bort från klubben och bland annat Roma ska också vara intresserat, även om uppgifterna också gör gällande att Higuain vill stanna i juventus.

Enligt Sky Sports har West Ham även uttryckt intresse för West Bromwich-anfallaren Salomon Rondon, samtidigt som klubben blivit erbjuden att köpa Moussa Marega från Porto.