Zidane om Bale: "Han är väldigt nära att lämna"

Real Madrid har värvat för stora summor under sommaren, och är i behov av att sälja för att få in pengar. Gareth Bale, 30, är en av de spelare som under en tid ryktats bort från den spanska huvudstaden, och nu bekräftar tränare Zinedine Zidane att Bale kan komma att försvinna.

– Han är väldigt nära att lämna, säger Zidane enligt BBC.

– Vi hoppas att han lämnar snart. Det vore bäst för alla. Vi jobbar på hans transfer till ett nytt lag.

Zidane fortsätter:

– Jag har inget personligt emot honom, men det kommer en tid när saker görs eftersom de behöver göras.

Real Madrid spelade i natt träningsmatch mot Bayern München, och då var Bale inte med i Reals matchtrupp.

Bale kom till Real Madrid sommaren 2013 från Tottenham.