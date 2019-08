Officiellt: Kagawa flyttar från Dortmund - går till segunda-klubb: "Jag är mycket nöjd"

📯 OFICIAL | Acuerdo con el @BVB Dortmund para el traspaso de Shinji @S_Kagawa0317

🇬🇧 OFFICIAL | Agreement with Borussia Dortmund @BlackYellow about the transfer of Shinji Kagawa

🇯🇵 ボルシアドルトムントと香川真司との移籍に合意。

➡ https://t.co/ot9GkoIE1w pic.twitter.com/4p1MwULRCA

— Real Zaragoza (@RealZaragoza) August 9, 2019