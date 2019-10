Uppgifter: Real Madrid vill kalla tillbaka utlånade spelare

Real Madrid har i år, precis som många säsonger tidigare, flera spelare utlånade, däribland Martin Ødegaard till Real Sociedad och Dani Ceballos till Arsenal.

Nu rapporterar spanska tidningen Diario As att “Marängerna” nästa sommar vill kalla tillbaka flera av de unga utlånade spelarna, däribland just Ødegaard och Ceballos, men även Sergio Reguilon, just nu på lån till Sevilla, och både Takefusa Kubo och Achraf Hakimi, just nu utlånade till Mallorca och Borussia Dortmund.

Uppgifterna gör gällande att en av anledningarna till det ska vara att klubben förbereder ett rekordbud på PSG-anfallaren Kylian Mbappé, vilket innebär att klubben inte kan värva särskilt mycket mer än Mbappé nästa sommar och därmed behöver andra spelare, vilket ger plats till de som i år är utlånade.