Uppgifter: Mourinho intresserad av att slå rekord med Arsenal

Enligt The Sun är Jose Mourinho är intresserad av att träna Arsenal. Med flera titlar i bagaget vill han nu utöka CV:t med ytterligare en för att kunna kalla sig den enda tränaren inom engelsk fotboll som har vunnit tre titlar med tre olika klubbar.

Första Premier League-vinsten plockade han och Chelsea hem 2004/05 och under sin första säsong med Manchester United vann laget Europa League 2016/17.



Med hoppet om att skrivas in i historieböckerna vill han nu ta sig an Arsenal för att vända klubbens undermåliga start på säsongen så pass mycket att de kan vinna Premier League, eller en Europa League-titel.

Arsenal sägs inte vara på jakt efter en ny tränare, men Tottenham skulle kunna vara intresserat då klubbens nuvarande tränare Mauricio Pochettino sägs vara på väg ut ur klubben.