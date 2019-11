Djurgården skriver A-lagskontrakt med talang: ”Jättekul”

Hanna Ekengren, 17, tar steget upp i Djurgårdens A-lag. Klubben meddelar på sin hemsida att anfallaren har skrivit på ett tvåårskontrakt.

– Det här känns jättekul. Det är en bekräftelse på att det gått bra under året. Så det kändes bra att få skriva på, säger hon i en kommentar på föreningens hemsida.

Talangen gjorde två inhopp i damallsvenskan i fjol, men i synnerhet spelade hon med föreningens F19-lag. Sportchefen Jean Balawo gläds åt att kontraktera Ekengren.

– När man tar upp en spelare så är det extra stort för föreningen. I Hanna så får vi in en powerforward som inte är rädd för någon. Oavsett om det är en F19-match eller allsvensk match så går hon in och tar för sig. Det är likadant på träningarna där hon bara kliver in och kör. Hon är långt fram både tekniskt och fysiskt samt att hon har näsa för att göra de där riktigt viktiga målen, vilket också är en spetsegenskap. Så det här kommer att bli ett väldigt intressant år när vi får följa Hanna, säger han i en kommentar på klubbens hemsida.