Uppgifter: Inter på väg att erbjuda succéspelare nytt kontrakt

Lautaro Martinez har slagit igenom på allvar den här säsongen och argentinaren har svarat för tretton mål och tre assist på nitton matcher i Inter. Nu kan 22-åringen belönas med ett nytt kontrakt.

Sky Sports, som i sin tur hänvisar till italienska Sport Mediaset, uppger att klubben är på väg att erbjuda Martinez ett nytt kontrakt som är värt 200 miljoner pund samt att det innehåller en utköpsklausul på 94 miljoner pund.

