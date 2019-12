Uppgifter: PL-nykomling jagar Pedro

Chelsea-anfallaren Pedro, 32, har under inledningen av den här säsongen fått ont om speltid. Under förra säsongen stod 32-åringen för 13 mål och fem assist på 52 matcher i alla turneringar, men under nye tränaren Frank Lampards ledning har det hittills endast blivit fyra framträdanden i Premier League den här säsongen och ytterligare fem matcher i Champions League, ligacupen och europeiska supercupen.

Pedro, som kom till Chelsea sommaren 2015 från Barcelona, har avtal fram till sommaren 2020 och nu rapporterar engelska tidningen The Telegraph att Aston Villa är redo att värva spanjoren, då Chelsea inte ska vilja förlänga med spelaren.

Villa-tränaren Dean Smith uppges vilja stärka sin offensiv i januari och därmed ses Pedro som ett tänkbart alternativ inför andra halvan av säsongen.

Aston Villa är placerat på 17:e-plats i Premier League, medan Chelsea är fyra i ligan.